FOTOS La publicació viral que retrata les vergonyes de la sanitat a Madrid

Hospital público con servicio y personal de cocina propio. Hospital público con empresa de cátering.

Ahora me cuentas que la privatización es eficiente. La privatización es UN ROBO y supone peores servicios y más caros para que cuatro buitres amigos de @IdiazAyuso se forren. pic.twitter.com/jvbfGnMzu0 — Profeeeeeee! (@dePlaymobil) January 16, 2021

Hoy en su hospital la cocina la lleva una contrata que explota sistemáticamente a las trabajadoras, casi sin derechos, y sirve comida de ínfima calidad a los pacientes. El personal se lleva su propia comida o se va fuera del asco que da aquello. Esto es la privatización. — Profeeeeeee! (@dePlaymobil) January 16, 2021

Una publicació comparant el menjar servit en un hospital de gestió pública amb cuina pròpia amb el d'un hospital privat amb servei de càtering a Madrid ha encès les xarxes per l'abismal diferència en la qualitat i quantitat dels àpats.Una usuària ha compartit dues fotos que acumulen desenes de milers de reaccions, en les quals es critica els àpats servits per la companyia de càtering -que no s'esmenta-, que van en envasos de plàstic i amb un aspecte poc agradable. En aquest sentit, la persona que ha compartit les fotografies assenyala directament al govern del PP d'Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunitat de Madrid, d'haver privatitzat els centres "pel lucre d'uns quants".Per això, @dePlaymobil exemplifica les seves queixes amb l'hospital on havia treballat la seva mare: "eren treballadors públics amb drets que cuinaven pels pacients i els professionals, que els felicitaven periòdicament". En canvi, continua, ara "el personal porta el seu menjar de casa pel fàstic que fa el d'allà i els treballadors es troben explotats sistemàticament i gairebé sense drets".

