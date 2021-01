El PSOE suspèn de la militància quatre alcaldes per vacunar-se contra la Covid-19

Altres notícies que et poden interessar

El PSOE ha obert un expedient i ha suspès la militància a quatre alcaldes, membres del partit, que s'han avançat i s'han vacunat contra la Covid-19 sense respectar la prioritat dels professionals sanitaris i els usuaris de residències en la fase inicial de la campanya.Es tracta de tres batlles del País Valencià i una d'un poble andalús. Els afectats per la mesura són l'alcalde d'El Verger (Alacant), Ximo Coll, la d'Els Poblets (també a Alacant), Carolina Vives, el de Rafelbunyol (València), Fran López, i l'alcaldessa de Torrecampo (Còrdova), Francisca Alamillo.Els socialistes demanen als seus afiliats, i especialment als seus càrrecs públics i representants, "ser els primers en donar exemple" tot recordant que en el context actual prenen importància valors com "la unitat, la col·laboració, la solidaritat i el respecte a les normes pel bé comú".En aquest sentit, "lamenten i critiquen" l'actitud als alcaldes que han incomplert el protocol, però també lloen i reconeixen "la labor" dels seus representants públics per gestionar la pandèmia. L'anunci arriba després que de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, restés importància al fet que als ara sancionats alcaldes d'Els Poblets i El Verger, que són matrimoni , acceptessin vacunar-se contra el virus. Així doncs, dies enrere, Puig assegurava que era una "actuació que és absolutament minoritària i irregular" però va recordar que "es prendrien les decisions oportunes" un cop conclosa la investigació.

