La policia identifica l'únic condemnat pel cas d'Alcàsser en una casa okupa de Madrid

La Policia espanyola va identificar aquest divendres a Madrid l'únic condemnat pel triple segrest i assassinat de les nenes d'Alcàsser, el 1992. Es tracta de Miquel Ricart, que va complir condemna fins al 2013 , any en què va sortir en llibertat gràcies a la doctrina Parot, que li permetia no complir la condemna de 170 anys imposada pel jutge i sortir després de gairebé 21 anys entre reixes.En un control rutinari en una casa okupa del districte de Carabanchel, els agents van demanar el DNI a Miquel Ricart, així com a altres persones que es trobaven a l'interior. Les mateixes fonts asseguren que vestia una granota i deia "haver sortit de treballar". Es tracta d'un habitatge situat al carrer José Garrido de la capital estatal habitat il·legalment per drogodependents, alguns en cerca i captura.Des de la seva polèmica alliberació, ara fa set anys, Ricart havia esquivat el focus mediàtic i havia viscut una vida anònima. Després de la reducció de condemna i sense deutes amb la justícia, la policia va comprovar la seva identitat, li va retornar el DNI i van marxar de l'immoble, on els veïns denuncien inseguretat i tràfic de drogues.El segrest, violació, tortura i assassinat de Míriam García, Desirée Hernández i Antonia Gómez, tres adolescents d'Alcàsser (País Valencià), va tenir lloc la matinada del 13 de novembre de 1992.Les joves van desaparèixer després de fer autoestop per dirigir-se a una discoteca del poble veí de Picassent. El gener de 1993, dos apicultors van trobar els cadàvers de les adolescents enterrats en una zona de difícil accés prop del pantà de Tous.La justícia va culpar Antonio Anglés, desaparegut encara avui en dia, i a Miquel Ricart, únic condemnat pel cas, que després de complir 21 anys de presó segueix defensant la seva innocència.

