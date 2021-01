Dos detinguts a Matadepera per agredir dos policies locals que van aturar una festa en una casa

Els Mossos d'Esquadra han detingut dues persones per presumptament agredir dos policies locals que van aturar una festa en una casa de Matadepera. Segons un comunicat del consistori, els fets van passar abans de la mitjanit en un domicili de la plaça de les Acàcies on es feia una celebració il·legal. Fins al lloc s'hi va desplaçar una patrulla de la policia local que havia estat advertida per uns veïns dels aldarulls i sorolls que sentien.Els assistents van fer cas omís dels agents i els van agredir fins al punt que van haver de ser traslladats a un centre hospitalari. Davant d'això, la policia local va demanar suport als Mossos d'Esquadra i va detenir dues persones per un presumpte delicte d'atemptat contra agents de l'autoritat.Els assistents de la festa il·legal van ser identificats i sancionats per saltar-se les mesures de seguretat contra la Covid-19. Segons l'Ajuntament de Matadepera, els dos agressors ja han passat a disposició judicial i els dos policies locals ja han estat donats d'alta.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor