Troben el cadàver d'una persona sense llar a Madrid

El cadàver d'una persona ha aparegut aquest dissabte a Madrid. El cos de la víctima, un home d'uns seixanta anys, va ser trobat a l'altura del número 25 del carrer Arganda, al districte d'Arganzuela, al sud de la ciutat.El fet que al seu voltant s'hi trobessin diverses pertinences, estigués cobert amb cartons i plàstics per protegir-se del fred, sembla indicar que es tractava d'una persona sense llar.Tot i que s'ha confirmat la defunció, els efectius sanitaris no han pogut assegurar-ne les causes exactes. Tot i això, asseguren que no presentava signes de violència, no estava cobert de neu i tampoc presentava signes compatibles amb la hipotèrmia.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor