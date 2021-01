Leocàdia Peña, primera persona a rebre la segona dosi de la vacuna a Catalunya

Leocàdia Peña, de 85 anys i resident del geriàtric Nostra Senyora de la Ribera, a la Pobla de Segur, s'ha convertit aquest dissabte en la primera persona a rebre la segona dosi de la vacuna contra la Covid-19 a Catalunya, tres setmanes després de rebre la primera. La segona ha estat la directora del centre, Rosa Vilanova.Peña, originària de Cerbi, a les Valls d’Àneu (Pallars Sobirà), va convertir-se en la primera persona a ser vacunada a la demarcació de Lleida, el 27 de desembre. Ara, segons les previsions de Salut, haurà d'esperar almenys una setmana per ser immune al virus.Salut preveia que aquesta segona dosi de la vacuna de Pfizer comencés a administrar-se aquest dilluns als mateixos llocs on es va posar la primera el dia 26. Però per sorpresa s'ha anunciat aquest diumenge al matí que a la Pobla de Segur s'avançaria, donat que des d'avui ja es podia punxar aquest segon vaccí en haver passat el temps reglamentari des del primer.Segons el departament, l'Alt Pirineu i Aran comença aquest diumenge per motius logístics i la resta de regions sanitàries iniciaran les segones dosis el dilluns. Josefa Pérez, de la residència Feixa Llarga de l'Hospitalet de Llobregat i coneguda per ser la primera persona a ser vacunada a Catalunya, rebrà la segona dosi aquest dilluns, segons va informar dies enrere Josep Maria Argimon.

