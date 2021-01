Els ingressats a les UCI catalanes segueixen augmentant i ja freguen els 550

CONTAGIS 455.094 (+1.680) INGRESSATS 2.630 (+133) UCI 548 (+22) DEFUNCIONS 18.012 (+81) Rt 1,39 (+0,01) RISC DE REBROT 794 (+17) Actualització: 17/01/2021

Altres notícies que et poden interessar

La pressió del coronavirus a les UCI dels hospitals catalans no cessa. El balanç de Salut d'aquest diumenge ha situat la xifra d'ingressats en estat greu en els 548, 22 persones més que ahir. Pel que fa als ingressats a planta, Salut ha sumat avui 133 persones més al recompte, passant de 2.497 a 2.630. Aquest dràstic increment en les dades d'avui es deu a un decalatge per la incorporació de dades de pacients d'altres dies, i en el recompte diari els ingressats en els darreres 24 hores és de 95.La velocitat de propagació de la Covid-19, l'Rt, ha pujat a 1,39, tres centèsimes més que fa 24 hores. El risc de rebrot també puja, ho fa 17 punts, fins als 794. La incidència a 14 dies també s'incrementa i passa dels 588,06 a 596,08.S'han declarat 1.680 nous casos confirmats per PCR o TA, cosa que eleva la xifra total a 455.094. D'altra banda, s'ha informat de 81 noves morts i el total és de 18.012. Per altra banda, ja hi ha 140.373 persones vacunades a Catalunya, 2.442 més que ahir.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor