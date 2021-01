VÍDEOS Un grup de joves s'enfronta a una patrulla dels Mossos

🔷 Detectat incident i aldarulls greus a 📍Pallejà.



🔺 Un grup de joves sense mascareta ha atacat un cotxe del Mossos d’Esquadra.

pic.twitter.com/hwtun7Ht83 — Helpers [BCN] (@BCNHelpers) January 16, 2021

@324cat batalla campal a Pallejà quan un grup de joves s'ha enfrontat a la @mossos despues de varis contenidors cremats i desperfectes a cotxes. pic.twitter.com/sClLw4QMUy — JPST🎗 (@Broquil_is_over) January 16, 2021

Un grup de joves ha atacat a una patrulla dels Mossos a Pallejà (Baix Llobregat) aquest dissabte nit. Tal com es pot veure a les imatges que s'han publicat a les xarxes, vaires desenes de nois i noies llencen objectes contra el cotxe patrulla i els agents, així com els profereixen insults.Segons sembla, els joves estaven al carrer fent festa i sense respectar les mesures anti-Covid. A les gravacions es pot veure com el grup arriba a encerclar el vehicle policial posant-lo en una situació tensa i l'altercat no finalitza fins que intervenen unes quantes furgonetes d'antiavalots.

