VÍDEO Bonaventura Clotet: «La mascareta durarà fins al 2022»

“Ens hem d’acostumar a la mascareta perquè durarà fins el 2022” Bonaventura Clotet, cap de Malalties Infeccioses @hgermanstrias #FAQSprocrastinarTV3 ▶️ https://t.co/MgL8gtrydG pic.twitter.com/hwWHRX62Gw — Preguntes freqüents (@FAQSTV3) January 16, 2021

L'inici de la campanya de vacunació contra la Covid ha donat marge per poder començar a elucubrar quan es podrà recuperar la vida normal abans de la pandèmia. I especialment quan es podrà deixar de portar la mascareta. El cap de Malalties Infeccioses de l'Hospital Germans Trias i Pujol, Bonaventura Clotet ha posat data a aquest dia, i se situa més tard que a prop: el 2022. "Ens hem d'acostumar a la mascareta perquè durarà fins al 2022", ha assegurat aquest dissabte vespre al programa FAQS de TV3.La previsió del doctor no és perquè no confiï en la vacuna, ans al contrari. Clotet assegura que aquesta "anirà bé" però que "encara queda molt de temps" d'aquí a què s'assoleixi la immunitat poblacional i es pugui viure sense el temor a nous rebrots.Ara un dels grans interrogants a l'estat espanyol és si el ritme de la vacunació es veurà afectat per la reducció temporal de Pfizer, que farà que la setmana que ve s'enviïn unes 154.000 dosis menys de les previstes. Així i tot el ministre de Sanitat, Salvador Illa, va assegurar que les persones que hagin de rebre la segona dosi no es veuran afectades per aquest contratemps, ja que en les següents tandes es compensarà. A més, també hi ha la vista posada en la resta de vacunes, com és el cas de la de Moderna que ja està sent administrada a Catalunya.

