La Guàrdia Urbana impedeix una festa il·legal en un pis de Barcelona

Altres notícies que et poden interessar

La Guàrdia Urbana de Barcelona va impedir aquest passat divendres a la nit la celebració d'una festa no autoritzada en un habitatge de l'Eixample.En arribar al lloc dels fets els agents van poder constatar que no disposava de cap mena de llicència i que no complia les mesures de seguretat aprovades en el marc de la pandèmia de la Covid-19. Els efectius del cos van intervenir els equips de so que s'havien de fer servir a la festa i van denunciar els fets.Tot plegat, en un moment en què les xifres de l'evolució de la pandèmia són "molt preocupants", segons ha reconegut avui el ministre de Sanitat Salvador Illa. A Catalunya ja són més de 450.000 persones les que s'han contagiat de Covid-19 i els hospitals cada cop són més plens en aquesta tercera onada.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor