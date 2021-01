Escòcia prohibeix la venda d'alcohol per frenar els contagis

Altres notícies que et poden interessar

Les autoritats escoceses han introduït un nou paquet de restriccions que entren en vigor aquest dissabte i que inclou, entre d'altres mesures, la imposició per norma del teletreball, la prohibició de venda de menjar per emportar o la prohibició de la venda d'alcohol per consumir fora d'establiments autoritzats.La nova normativa elimina a més el buit legal que permetia a les persones fer activitats no essencials després de sortir de casa a causa d'una activitat essencial, informa la televisió pública escocesa, STV. Aquestes restriccions s'apliquen a totes les zones en nivell 4 d'alerta dins del sistema de cinc nivells establert per Edimburg.Escòcia acumula més de 7.000 morts per coronavirus i ha imposat el confinament durant tot el mes de gener, que prohibeix qualsevol desplaçament no essencial.Al Regne Unit s'han comptabilitzat més de 3,3 milions de casos i 87.295 morts i es troba en plena tercera onada amb més de 50.000 nous casos diaris de mitjana, el doble del pic de la segona onada del novembre i deu vegades més que en la primera onada, de l'abril.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor