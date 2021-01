Puig assegura que la reducció de Pfizer suposarà un «gran trastorn» en la vacunació

El president de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, ha assegurat que la reducció temporal dels lliuraments de Pfizer a Europa de la seva vacuna contra la Covid-19 suposa una "desgràcia" i un "cop" al procés de vacunació al País Valencià i causarà un "gran trastorn", just quan tenia la velocitat "més important d'Espanya". No obstant això, ha assegurat que es recuperarà aquest ritme "d'aquí a 15 dies".Així s'ha manifestat aquest dissabte el president després de la reunió de treball mantinguda amb la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Ana Barceló; la subsecretària de la conselleria, Mònica Almiñana; la secretària autonòmica d'Eficiència i Tecnologia Sanitària, Concha Andrés; la directora general d'Assistència Sanitària, María Amparo García Layunta, i la directora general de Règim Econòmic i Infraestructures, Carmelina Pla.No obstant això, el president valencià ha assegurat que es "recuperarà" el ritme de vacunació "en les pròximes setmanes si Pfizer compleix la seva paraula". "Perdrem una setmana, però la recuperarem d'aquí a 15 dies", ha apuntat Puig. Al mateix temps, ha destacat que durant la setmana que més de 30 residències rebran la segona dosi de la vacuna, de manera que "ja tindran la immunitat".Pfizer ha anunciat aquesta setmana que reduirà temporalment els lliuraments a Europa de la seva vacuna contra la Covid-19 a partir de la setmana que ve per augmentar la seva capacitat de producció de 1.300 a 2.000 milions de dosis a l'any, segons ha informat aquest divendres l'Institut Noruec de Salut Pública (FHI, per les sigles en noruec) i ha confirmat posteriorment la companyia."Encara que això afectarà temporalment als enviaments de finals de gener a principis de febrer, proporcionarà un augment significatiu de les dosis disponibles per als pacients a finals de febrer i març", ha detallat la companyia en un comunicat.

