ERC convida el PSC a aplicar la «lògica» d'Euskadi i Galícia i no recórrer l'ajornament del 14-F

La secretària general adjunta d'ERC, Marta Vilalta, espera que el PSC no presenti cap recurs a l'ajornament de les eleccions i critica la seva actitud "incomprensible" i partidista. Entén que si el ministre de Sanitat i candidat socialista, Salvador Illa, va estar a favor d'ajornar les eleccions a Euskadi i Galícia quan les "dades allà eren menors que l'afectació actual a Catalunya", per "lògica" ara s'ha de poder garantir la suspensió dels comicis. A més, destaca que es tracta d'un acord que ha rebut "el màxim" consens entre les formacions polítiques i el Govern amb l'objectiu de "preservar i protegir la vida de les persones". Vilalta ho ha dit a Vinaixa (Garrigues) on ha visitat conreus d'oliveres que han quedat afectats per les nevades.Vilalta ha celebrat el "consens majoritari" entre els partits polítics per ajornar les eleccions, tot i reconèixer que han "trobat a faltar el PSC", i en especial al seu candidat i ministre de Salut, Salvador Illa, a qui retreu que hagi anteposat els temes electoralistes per damunt de la salut pública. "No ho entenem i encara s'entén menys que amb les dades que certifiquen aquesta tercera onada no fessin tot el possible per ajornar les eleccions i tinguessin aquesta actitud electoralista", ha argumentat.De fet, Vilalta ha qualificat Illa de ser "el pitjor ministre de Salut de la Unió Europea". "Només cal mirar dades, decisions, i desgraciadament aquesta setmana ho hem tornat a comprovar amb aquest posicionament "incomprensible" que ha anteposat criteris partidistes a criteris de salut pública".Amb tot, ha exigit al PSC que "per responsabilitat" no presenti cap recurs a l'ajornament electoral i recorda que l'acord ha rebut un "màxim consens" de la resta de partits. Del contrari, Vilalta diu que caldria "veure com es pronunciï la Junta Electoral i de com s'analitzi una situació que és incerta i inèdita al nostre país". Tot i això, creu que si es van suspendre les eleccions a Euskadi i Galícia, "per lògica" s'han de poder suspendre a Catalunya.Finalment, ha Vilalta ha recordat al partit socialista que ERC és el partit que "més ganes té d'anar a les eleccions", ja que les enquestes els fan guanyadors. "Però justament això va d'anteposar criteris epidemiològics i de salut i, per responsabilitat, és el que hem fet", ha afegit.En aquest sentit, Vilalta ha defensat el 30 de maig com la "millor data possible" per a celebrar les eleccions. Ha valorat que en aquesta data es preveu que hi hagi una certa immunitat comunitària, com a resultat del procés de vacunació, i que també dona temps de passar un possible repunt de casos que es puguin donar degut a la Setmana Santa, a més a més del bon temps que ajuda a "contenir el virus".

