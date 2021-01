VÍDEO Aprendre els pronoms febles cantant: l'objectiu de l'última cançó viral

Amb humor prenent la lletra d'una cançó de 1969, La Família Macià ha triomfat a les xarxes socials amb un tema que ja porta més de deu mil reproduccions a Youtube. On ubicar els pronoms febles com ho, en, hi o li és una de les dificultats més grans per als qui aprenen la llengua catalana. Àlvar Valls va escriure aquest tema ara fa mig segle i al 2021 l'han versionat els cosins Macià.El fet de sumar un element complicat com és la correcció lingüística amb l'humor ha incrementat el ressò d'una peça que no només serveix per jugar amb la llengua, sinó també per aprendre-la.

