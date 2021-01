La policia alerta d'una estafa de suplantació de Microsoft

La policia espanyola ha alertat als ciutadans d’un repunt d’estafes, iniciades a través d’una trucada, en les que es fan passar per l’empresa Microsoft. El modus operandi s’inicia a través de contactes telefònics, que es realitza mitjançant aparells de marcació aleatòria. Així, les persones desconegudes es fan passar per empleats de la companyia tecnològica i sol·liciten l'accés a l'ordinador que, segons sembla, està sent afectat per un virus.A través d’una sèrie d’indicacions, la víctima s’instal·la al seu ordinador un programa de control remot amb el qual els estafadors s’apoderen de les claus, contrasenyes i altres informacions sensibles. Abans de finalitzar la trucada, se li sol·licita a la persona un pagament per resoldre el problema i, per tant, el número d’una targeta de crèdit.Les claus, informació sensible i les contrasenyes captades per l'estafador, sumat a la numeració de la targeta aportada per la pròpia víctima, farà possible l'accés al compte bancari. El cos policial espanyol avisa que en cap cas Microsoft es posarà en contacte amb algú sense que l’usuari hagi requerit amb anterioritat.