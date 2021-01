Sergi Mingote: «A la política apliques molt del que aprens a la muntanya»

Sergi Mingote, als Alps italians Foto: Cedida

Sergi Mingote ha mort aquest dissabte a l'Himalaia, mentre intentava fer el cim del K2. Ael vam entrevistar al 2018, quan va deixar l'alcaldia de Parets del Vallès per "obrir una nova etapa personal i esportiva". Darrere d'aquesta afirmació hi havia un projecte que el portarà a escalar diversos cims de més de 8.000 metres amb un rerefons solidari. No serà cap novetat per ell. L'any 1998 va escalar el seu primer 8.000 i ha pujat dos cops a l'Everest (el 2001 i el 2003), l'arribada al cim del qual es va arribar a retransmetre en directe per TV3.-Amb molta il·lusió. Quan un pren una decisió volguda es fa amb molt optimisme. I també amb tranquil·litat, perquè el projecte de Parets del Vallès és sòlid i queda en bones mans.-Busco tornar als orígens, però d'una forma més intensa perquè serà més professional. Serà un projecte que busca arribar als límits, però amb una tasca solidària amb la gent mal anomenada discapacitada al darrere. M'aportarà satisfacció en un àmbit que els últims anys, per la meva atsca d'alcalde, no he pogut desenvolupar tant com hagués volgut. A finals de mes presentarem la campanya i donarem tots els detalls.-Sincerament, quan vaig accedir a l'alcaldia el 2011 no sabia què seria més difícil. Ara veig que a la política apliques molt del que aprens a la muntanya: saber renunciar a coses, esforç, treball en equip, solidaritat i moltes coses més.-Sí, el 2014 vaig escalar el Khan Tengri per recaptar fons per Sant Joan de Déu per la investigació del càncer infantil. I l'any passat vàrem anar a l'Ama Deblam per aconseguir-ne per Amics del Nepal. Aquesta nova etapa no serà una reorientació de la meva vida, però serà reempendre l'esport en alt rendiment i amb dedicació plena. I amb un objectiu solidari.

