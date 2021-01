Sergi Mingote mor en un accident al K2

Descansa en paz Sergi. Hoy empiezas una nueva cima. pic.twitter.com/24VF0AVt3q — Sergi Mingote (@sergi_mingote) January 16, 2021

Lamentem profundament la mort del company socialista Sergi Mingote, un esportista exemplar que va ser un gran alcalde de Parets del Vallès.



Acompanyem a la seva família en aquests moments de dolor.https://t.co/UWEIIlCKg9 — Socialistes PSC/❤ (@socialistes_cat) January 16, 2021

.@socialistes_cat rebem la notícia amb consternació i dolor la mort de Sergi Mingote. Catalunya perd un gran esportista i els socialistes un company que va ser un gran alcalde de Parets del Vallès. Acompanyem la seva família i amistats en el sentiment. Que la terra li sigui lleu https://t.co/t7HXj35Kj8 — Miquel Iceta Llorens /❤️ (@miqueliceta) January 16, 2021

Consternat per la notícia de l'accident que ha posat fi a la vida d'un magnífic esportista, exalcalde socialista de Parets i amic personal.

Una abraçada i tot el meu afecte a la família i amics de Sergi Mingote. — Salvador Illa Roca/❤️ (@salvadorilla) January 16, 2021

Els que estimem la muntanya estem de dol. Vaig tenir l’oportunitat de conèixer Sergi Mingote i els seus somnis esportius i socials per a un món més just per a tothom. Un home bo que ja trobem a faltar.

El meu condol a la seva família i amics.

Gràcies per l’exemple, Sergi! https://t.co/AMrfipK0DC — Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) January 16, 2021

Colpits per aquesta tragèdia, una gran pèrdua pel món de l’esport i per Catalunya. El nostre condol a la família i amics. https://t.co/pg1MIXhQVC — Pere Aragonès 🎗 (@perearagones) January 16, 2021

Molta tristesa per la mort d'en Sergi Mingote. Tot el meu condol a la seva família en aquests moments tan difícils. Una abraçada. Descansi en pau. https://t.co/Uz2cXvZxnT — Carles Puigdemont (@KRLS) January 16, 2021

Notícies molt tristes des del K2. Ens deixa un dels grans Sergi Mingote. Molta força a familiars, amics i companys de cordada 🖤 DEP. — Núria Picas (@NuriaPicas) January 16, 2021

​L’alpinista de Parets del Vallès Sergi Mingote ha mort a causa d'un accident a l'expedició al K2. En un principi s'havia informat que estava inconscient i en estat greu després de caure quan baixava des del camp 3 fins al camp base avançat. El servei de rescat ja s'havia activat en un primer moment, però es patia per les possibles dificultats pel fet que a l'Himàlaia ja s'estava fent fosc.Mingote havia iniciat un repte que mai cap alpinista ha aconseguit: fer el cim del K2, la segona muntanya més alta del món amb 8.611 metres i la considerada més difícil d'escalar, durant els mesos d'hivern. Tal i com ell mateix narrava a través de les seves xarxes socials i com es pot seguir en directe en aquest enllaç , l'expedició avançava segons el previst en aquest punt entre la Xina i Pakistan, fins que ha patit l'accident.L'expedició, coneguda com a K2 Winter Expedition 2021, estava formada per 10 alpinistes i 10 xerpes que volien assolir el repte.Més enllà del món de l'alpinisme, Mingote, de 50 anys, va estar enrolat en el món de la política municipal. Va ser el maig del 2018 quan va anunciar que deixava l'alcaldia de Parets del Vallès (on havia accedit el 2011) per centrar-se en l'alpinisme. En aquell moment destacava que ho feia "per obrir una nova etapa personal i esportiva" i en una entrevista a afegia que "a la política apliques molt del que aprens a la muntanya".Les seves expedicions anaven més enllà de l'alpinisme, i ell els hi donava també un caràcter social i d'inclusió. L'abril del 2019, per exemple, tornava a l'Himàlaia acompanyat per vuit joves amb discapacitat intel·lectual de la cooperativa Apindep. De totes les fites aconseguides, destaca quan el 2019 va entrar al llibre Guiness dels rècords en pujar a sis "vuitmils" en 367 dies i sense ajuda d'oxigen.Durant la seva etapa com a polític, Mingote va estar dins de les files socialistes. Des del PSC han lamentat la seva mort, així com el primer secretari del partit, Miquel Iceta:Qui també ha mostrat el seu condol des del món socialista és el ministre de Sanitat, Salvador Illa, que l'ha qualificat de "magnífic esportista" i amb qui havia tingut relació:Altres reaccions han estat les de Quim Torra, Carles Puigdemont i del vicepresident Pere Aragonès, que també han lamentat la notícia.Des del món de l'esport ja hi ha hagut també els primers missatges de condol per la mort de l'alpinista. La corredora de muntanya, Núria Picas, ha enviat el seu suport a familiars i amics. "Ens deixa un dels grans", ha dit:

