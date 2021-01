Mor Sergi Mingote en un accident al K2

​L’alpinista de Parets del Vallès Sergi Mingote ha mort a causa d'un accident a l'expedició al K2, segons informa Esports 3 . En un principi s'havia informat que estava inconscient i en estat greu després de caure quan baixava des del camp 3 fins al camp base avançat. El servei de rescat ja s'havia activat en un primer moment, però es patia per les possibles dificultats pel fet que a l'Himàlaia ja s'estava fent fosc.Mingote havia iniciat un repte que mai cap alpinista ha aconseguit: fer el cim del K2, la segona muntanya més alta del món amb 8.611 metres i la considerada més difícil d'escalar, durant els mesos d'hivern. Tal i com ell mateix narrava a través de les seves xarxes socials i com es pot seguir en directe en aquest enllaç , l'expedició avançava segons el previst en aquest punt entre la Xina i Pakistan, fins que ha patit l'accident.L'expedició, coneguda com a K2 Winter Expedition 2021, està formada per 10 alpinistes i 10 xerpes que volen assolir per primer cop aquest repte.

