Cs acusa el PSC d'estar «més preocupat per salvar l'operació Illa» que per la situació sanitària

Ciutadans acusa el PSC d'estar "més preocupat per salvar l'operació Illa" com a candidat a les eleccions catalanes que per la gestió de la pandèmia i la situació sanitària. El diputat Nacho Martín Blanco ha dit que li sorprèn que els socialistes hagin manifestat que estan estudiant el decret d'ajornament de les eleccions i que no descartin la possibilitat de recórrer-lo perquè fins ara "la seva oposició a l'independentisme ha estat tímida". Ha reconegut que el partit de Miquel Iceta té "tot el dret del món" a utilitzar els instruments que consideri i que no per això els acusaran de "judicialitzar la política". Amb tot, ha carregat perquè semblen més capficats en "l'èxit o fracàs" de la candidatura d'Illa que per la gestió de la pandèmia.Martín Blanco ha lamentat que a la taula de partits de divendres, en què es va reunir un consens ampli per ajornar les eleccions, hi hagués una excepció, la del PSC, que no volia que els comicis s'endarrerissin al maig. El diputat ha considerat que el posicionament dels socialistes era "incomprensible" perquè les dades "són esfereïdores", pel que fa a contagis i ocupació de llits d'UCI. "No era prudent celebrar-les ara ni d'aquí a un mes", ha afegit. A última hora, el PSC havia proposat celebrar-les a mitjans de març.El diputat de Cs ha reivindicat que el seu partit ha tingut "altura de mires i responsabilitat" i que ha posat per davant de tot la salut dels electors. Pel que fa a la data del 30 de maig, Martín Blanco l'ha acceptat "si és la data més pròxima en què podrem votar amb certa normalitat".D'altra banda, Martín Blanco ha carregat contra el ministre Illa per "només comparèixer per dir que els preocupa molt la situació". "A tots ens preocupa, però esperem del nostre govern que hi hagi lideratge, iniciativa i que es prenguin mesures per combatre la pandèmia", ha etzibat. I ha reclamat de nou un "confinament intel·ligent".Martín Blanco ha atès els mitjans aquest dissabte al matí acompanyat de la que ocuparà el número 2 per Barcelona a les eleccions, Anna Grau. Grau ha reiterat la seva "alegria immensa" d'haver fitxat "per un partit responsable que no fa jocs de mans amb les eleccions".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor