La variant britànica de la Covid afecta a tota la població independentment de l'edat

A l'estat espanyol ja hi ha més d'un centenar de persones contagiades per la soca britànica de la Covid-19, també coneguda com a B-117. Segons ha assenyalat Public Health England, però, aquesta variant del virus no afecta de manera diferent a la població en funció de l'edat. Això sí, és més fàcil contagiar-se, malgrat no tant com es temia. Els estudis també assenyalen que la immunitat davant de la Covid-19 que fins ara hi havia a l'estat espanyol també ho és per a la soca britànica.Tot plegat s'ha sabut després que un grup d'experts reclamés endarrerir la tornada a les aules davant l'evolució de la situació epidemiològica . Concretament, alertaven que el risc de contagi era més alt en diversos grups de població i que això podia afectar als més petits.Precisament la franja d'edat on la diferència entre la Covid actual i la soca britànica és que hi ha menys risc de contagi és entre els menors de 19 anys. Es tracta de contagis entre contactes de positius de la meitat respecte a la població d'edat adulta, segons l'informe de l'organisme.Tenint en compte l'evolució fins ara de la B-117, es calcula que l'índex de contagi és superior en un 35%. Tot i això, de nou, entre el 8 i 9 de cada 10 persones que mantenen contacte estret amb positius continuen sense contagiar-se.Els experts assenyalen que la nova soca afecta més a l'aparell respiratori i s'hi reprodueix més que no pas el coronavirus que majoritàriament hi ha estès a l'estat espanyol.

