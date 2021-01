La CDU escull Armin Laschet com a successor de Merkel al capdavant del partit

El ministre president (o primer ministre) de l'estat alemany del Rin del Nord-Westfàlia, Armin Laschet, ha guanyat l'elecció al lideratge de la Unió Cristianodemòcrata (CDU), el partit de la canceller alemanya, Angela Merkel, en el primer pas per decidir el candidat que provarà de succeir la mandatària al capdavant de la cancelleria a les eleccions nacionals d'aquest any.Laschet, de 59 anys, al capdavant de l'estat més poblat del país i considerat una opció continuista, va guanyar en segona volta al crític de Merkel, el poderós advocat empresarial Friedrich Merz, després de la derrota en primera ronda de la votació del tercer en discòrdia, l'expert en política exterior i president de la Comissió d'Afers Exteriors del Bundestag, Norbert Röttgen.No obstant això, res està decidit quant a la candidatura a la cancelleria d'Alemanya. Laschet probablement s'enfrontarà al març al primer ministre de Baviera i líder de la formació germana de la CDU, l'Unió Social Cristiana (CSU) Markus Söder, considerat ara mateix com el gran favorit per guanyar la nominació."Sóc conscient de la responsabilitat que comporta aquesta feina i faré tot el possible per fer-ho bé en les properes eleccions regionals i per assegurar-me, de cara a les eleccions nacionals que el proper canceller, provingui d'aquest partit", ha declarat Laschet en els primers comentaris després de la seva victòria.

