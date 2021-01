El País Valencià descarta la celebració de les Falles al març

La Secretaria Autonòmica de Salut Pública de la Conselleria de Sanitat ha descartat la celebració de les Falles de 2021 al mes de març i ha emplaçat el col·lectiu faller a "treballar propostes" de cara al segon semestre de l'any i "amb les restriccions que siguin necessàries".Així ho ha traslladat la secretària autonòmica de Salut Pública, Isaura Navarro, en una reunió telemàtica mantinguda aquest divendres amb la secretària autonòmica de Cultura, Raquel Tamarit, i amb representants de les Juntes Locals.El regidor de Cultura Festiva i president de Junta Central Fallera, Carlos Galiana, ha assegurat que "serà impossible, com fa setmanes que intuïm i donant per fet, la celebració de la setmana fallera en les seves dates tradicionals".Galiana ha indicat que es comunicarà formalment amb els presidents i les presidentes de les comissions falleres, amb la Junta Central Fallera i el Consell Rector per a traslladar-los "directament" aquesta informació i que "a partir d'ara s'obre un període de reflexió conjunta per prendre decisions, tal com hem fet fins ara".A més, ha avançat que per tancar l'exercici faller 2020-2021 i donar resposta a les preguntes que han fet arribar des de les comissions falleres sobre qüestions organitzatives, Junta Central Fallera proposarà un calendari per a aquests assumptes interns, com ara la nova elecció de presidents i presidentes, el tancament de la comptabilitat o l'elecció de vocals de sectors, entre d'altres. Amb aquesta mateixa finalitat ha convocat un Ple Extraordinari de JCF per al proper dimarts 19 de gener.Galiana ha remarcat que des de Junta Central Fallera "hem estat i serem conseqüents amb totes les mesures sanitàries decretades per les autoritats competents". "Posarem sempre per davant la salut de tot el col·lectiu, com hem fet fins ara", ha afegit.En aquesta línia, ha indicat que es mantindran reunions "el més aviat possible" amb representants dels diferents col·lectius, federacions, gremis, directiva i delegats i delegades de JCF per a "valorar l'actual situació, el futur de la nostra festa i les possibles ajudes als sectors implicats "i ha remarcat que qualsevol acord," evidentment, haurà de ser ratificat posteriorment per l'Assemblea General".D'altra banda, l'edil ha traslladat de nou a la secretària autonòmica la possibilitat de comptar amb els casals com a centres logístics per ajudar en el procés de vacunació contra la Covid-19. "Els fallers i les falleres hem estat, estem i estarem per ser part de la solució, les Falles són molt més que una festa, som cultura i som solidaritat", ha asseverat Galiana.El president de JCF demanarà a la resta d'administracions públiques implicació "activa" en la reactivació de la festa de les Falles i el seu manteniment com a Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat."Com a col·lectiu hem estat a l'altura de les circumstàncies des que el passat 10 de març es van suspendre les Falles. Hem mostrat un comportament exemplar en l'organització de les diferents activitats fetes fins ara i estic convençut que continuarem fent-ho", ha postil·lat.Finalment, Galiana ha emplaçat a "valorar i treballar les repercussions econòmiques", al mateix temps que ha garantit que les Falles "no pararan". "Ens reinventarem, ens cuidarem i, quan sigui possible i les autoritats sanitàries així ho considerin, tornarem a sortir al carrer per celebrar que volem acabar amb tot allò que no ens agrada i donar vida a coses millors", ha afirmat.

