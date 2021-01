Decomissen més de 9.000 plantes de marihuana en un local de Barcelona

Els Mossos d'Esquadra i de la Guàrdia Urbana de Barcelona han decomissat 9.106 plantes de marihuana en un local del carrer Nació, al districte de Sant Martí. Segons un comunicat de la policia catalana, l'operatiu conjunt es va dur a terme el 14 de gener i va acabar amb la detenció de dues persones per un presumpte delicte contra la salut pública i de frau elèctric.La investigació es va posar en marxa arran de les queixes dels veïns per olors molt fortes i sorolls de maquinària que funcionava les 24 hores del dia, que van fer sospitar de què hi havia una plantació. Durant l'operatiu de dijous passat es van intervenir, entre altres coses, 640 euros en efectiu i una bossa amb 20 quilos de llavors de marihuana.Davant la sospita que hi havia una plantació de marihuana, agents de la Guàrdia Urbana van confirmar que del local provenien olors i sorolls que podrien ser compatibles amb una activitat il·lícita. A més, tècnics de la companyia de la llum van certificar que el consum elèctric era vuit vegades superior a l'habitual, cosa que certificava que hi havia una connexió fraudulenta.A més, en acabar el mesurament, els agents van observar que dues persones sortien del local i que davant la presència dels operaris i dels agents de la Guàrdia Urbana van intentar marxar amb una actitud nerviosa. Davant d'això, els dos individus van ser interceptats i identificats i en ser preguntats per la seva relació amb el local van explicar que tenien cura de la plantació de marihuana que hi havia a l'interior.Acte seguit, els agents van accedir al local per confirmar que al seu interior hi havia una plantació i per comprovar si hi havia alguna persona més que pogués fer desaparèixer proves. Davant d'aquests fets, els guàrdies urbans van detenir els dos individus per un presumpte delicte contra la salut pública i de defraudació continuada de fluid elèctric.Finalment, dijous a la tarda es va fer un operatiu conjunt dels Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana d'entrada i perquisició al local que va permetre el desmantellament de la instal·lació fraudulenta que suposava un risc d'incendi. En total es van intervenir 9.106 plantes de marihuana, 640 euros en efectiu, 51 fluorescents, sis bombetes de 600 watts, 39 transformadors, quatre ventiladors, un extractor, un aire condicionat, 2 filtres de carbó; una bossa amb 20 quilos de llavors de marihuana.

