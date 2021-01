El servei d'Intel·ligència del Capitoli va advertir d'un possible assalt tres dies abans dels fets

El servei d'Intel·ligència del Capitoli va elaborar un informe en què s'advertia d'un possible assalt del Capitoli d'individus d'extrema dreta armats tres dies abans que es produís, segons ha informat aquest divendres The Washington Post El diari ha tingut accés a un document intern de 12 pàgines en el qual s'assegura que "els simpatitzants de l'actual president veuen el 6 de gener com l'última oportunitat per soscavar els resultats de les eleccions"."Aquest sentiment de desesperació i decepció pot ser més que un incentiu per tornar-se violents. A diferència d'altres protestes posteriors a les eleccions, els objectius dels partidaris de Trump no són necessàriament els contraprotestants, com era habitual, sinó més aviat el Congrés", advertia el document.L'assalt ha desencadenat centenars d'acusacions federals contra els seus participants així com altres repercussions com un nou impeachment contra Donald Trump i el tancament dels comptes a les xarxes socials de l'encara president per incitar a la violència.Aquest advertiment s'uneix a altres que han fet institucions com l'FBI de Virgínia, mentre que l'ex-cap de Seguretat de la seu legislativa, Steven Sund, va assegurar que havia demanat més seguretat i declarar una emergència però que van rebutjar la seva sol·licitud.Segons fonts de The Washington Post, el document no es va compartir ni amb l'FBI, ni amb altres agències de seguretat.El Departament de Justícia dels Estats Units ha iniciat una investigació interna sobre la resposta a la incursió del 6 de gener que van protagonitzar els partidaris de Trump contra el Capitoli i que va acabar amb cinc morts, més d'un centenar de ferits i almenys un centenar de detinguts.La investigació la durà a terme l'Oficina de l'Inspector General del Departament de Justícia, Michael Horowitz, en coordinació amb les Oficines de l'Inspector General del Departament de Defensa, el Departament de Seguretat Nacional i el Departament de l'Interior.La revisió examinarà "la informació sobre els esdeveniments del 6 de gener, així com el grau en què el departament i els seus components van compartir aquesta informació amb la Policia del Capitoli i altres agències federals, estatals i locals", d'acord amb un comunicat.Així mateix, també s'avaluarà "el paper del personal del Departament de Justícia en la resposta als esdeveniments", segons el departament, qui ha assegurat que aquesta revisió no entorpirà "investigacions o enjudiciaments en curs", donada la "delicada naturalesa de la situació".D'altra banda, la presidenta de la Cambra de Representants, Nancy Pelosi, ha demanat aquest mateix divendres investigar un dels assaltants del Capitoli que portava una samarreta amb les paraules camp d'Auschwitz i ha asseverat que "veure algú amb una samarreta antisemita formant part d'un assalt al Capitoli hauria de fer que ens replantegem moltes coses"."Hem jurat protegir i defensar la Constitució i la nostra democràcia i això és el que farem. Protegirem a els qui són aquí per honrar aquest jurament", ha dit abans d'assegurar que el Congrés estudia la possibilitat d'obrir una comissió semblant a la de l'11S per investigar els fets.En aquest sentit, ha demanat al general retirat Russel Honoré que "dirigeixi una perquisició sobre la seguretat de la infraestructura i el protocol de seguretat entre les diferents agències". "Hem de sotmetre tot això a escrutini ara que s'acosta la investidura", ha dit, segons informacions de la cadena CNN.Així mateix, ha expressat que es va produir una "mobilització sense precedents en matèria de seguretat" després de l'atac al Capitoli la setmana passada i ha expressat la seva gratitud a la Guàrdia Nacional i a la Policia Nacional. "Han mostrat un gran coratge i n'estem molt orgullosos", ha manifestat.El Parlament local de Carolina del Sud romandrà tancat davant possibles protestes "armades", tal com ha alertat la Policia Federal (FBI) de cara a la cerimònia d'investidura de Joe Biden.Així, les autoritats han explicat que es prenen mesures de seguretat addicionals per garantir que es protegeixen els voltants del Parlament, que romandrà tancat, així com els seus voltants, fins al dia 20 de gener.Les autoritats de Texas han seguit la mateixa línia i han anunciat que reforçaran la seguretat i tancaran l'edifici pel risc de manifestacions d'"extremistes violents".

