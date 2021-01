L'estat espanyol rebrà més de 154.000 dosis de vacunació menys la setmana vinent

El ritme de vacunacions s'alentirà, com a mínim la setmana que ve. Ho ha confirmat el ministre de Sanitat espanyol, Salvador Illa, en compareixença davant la premsa aquest dissabte a mig matí. Pfizer ha reduït les exportacions de vaccins als estats europeus i això, per a l'estat espanyol, significarà rebre 154.125 dosis menys de les previstes pels problemes de la planta de Pfizer a Bèlgica, un 56% menys de les encomanades. Tot i així, segons el ministre, l'enviament de dosis es normalitzarà la setmana del 25 de gener, fins i tot recuperant les perdudes en l'anterior. Mentrestant, la segona dosi es garantirà per a totes aquelles persones que ja hagin estat vacunades en un primer terme.L'estat espanyol és ara mateix, segons dades oficials, el 9è país del món en vacunació. "Gairebé el 70% de les dosis subministrades a les comunitats autònomes han estat ja administrades", ha afirmat. L'executiu preveu que a l'estiu el 70% de la població estigui vacunada. En un altre ordre de coses, Illa ha confirmat també que el govern espanyol està preparant els documents jurídics per cedir dosis de vacunació a Andorra.Illa ho ha assegurat en una roda de premsa en què ha destacat que les xifres de l'evolució de la pandèmia són "molt preocupants" ja que l'estat espanyol es troba en la tercera onada de contagis. A més a més, ha detallat que més d'un centenar de ciutadans ja s'han contagiat per la soca britànica de la Covid-19 i que a més estan vigilants amb la soca brasilera.En una nova crida a la responsabilitat, el ministre de Sanitat creu que el govern espanyol té les mesures per "doblegar la corba", però que aquestes en cap cas passen, de moment, pel confinament domiciliari. Sí que ha advertit, però, que totes les mesures de les Comunitats Autònomes han d'anar acompanyades de l'ordenament jurídic vigent. Per altra banda, sí que s'ha mostrat obert a "revisar la franja horària" del confinament nocturn. Ha dit que "si s'ha de revisar" el govern espanyol ho farà "parlant amb tothom" i "amb les màximes garanties jurídiques".El procés de vacunació està agafant ja el ritme anunciat inicialment, amb les 60.000 dosis que arriben setmanalment a Catalunya subministrades en aquest termini i fins i tot recuperant part del terreny perdut inicialment. Després d'uns primers dies amb certes dificultats, el Govern manté l'objectiu d'haver vacunat 748.000 persones en 12 setmanes, començant pels usuaris i professionals de residències i el personal sanitari, i preveu que aquest cap de setmana els primers ja hagin rebut la primera dosi . En total, 120.956 catalans ja la tenien, aquest divendres.

