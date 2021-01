Whatsapp es fa enrere per la polèmica de les noves condicions de privadesa

Passa enrere de Whatsapp en les seves noves condicions de privadesa per als seus usuaris . L'empresa, adquirida per Facebook al 2014, ha confirmat que els canvis s'ajornaran fins al 25 de maig i que no eliminarà els usuaris que no acceptin les condicions.La polèmica es va desfermar només començar l'any, quan la companyia va emetre un comunicat a tots els usuaris de l'aplicació. Des de llavors, han estat molts els que s'han instal·lat Telegram i Signal -dues aplicacions de missatgeria similars però que ofereixen més seguretat- no només a Catalunya sinó arreu del món. El motiu és que Whatsapp anunciava la cessió de tota la seva informació a la matriu, Facebook i, per tant, també als seus anunciants.Com a conseqüència, Telegram i Signal han confessat en aquests darrers dies problemes tècnics per l'allau d'altes -desenes de milions- a les seves plataformes, uns problemes que asseguraven estar resolent. Per la seva banda, les descàrregues de Whatsapp continuaven baixant.Les dades compartides amb Facebook, segons un comunicat emès per Whatsapp, no corresponen a les converses privades, que estan encriptades, mentre que asseguren que els canvis només afecten a les empreses a les que ofereixen serveis extres. Segons Whatsapp, durant aquests dies ha corregut "informació falsa" al voltant de la decisió de l'empresa. El 8 de febrer, doncs, no s'eliminarà cap compte que no hagi acceptat les noves condicions. Val a dir que la normativa europea impedeix la compartició de dades amb tercers, per la qual cosa les noves condicions tan sols afecten als ciutadans de fora de la Unió.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor