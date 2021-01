França prohibeix dur el CAT a la placa de matrícula del vehicle

França ha prohibit durs adhesius amb el CAT, la senyera o qualsevol element afegit a les matrícules als vehicles francesos, com ja passa a Espanya. Segons informa Ràdio Arrels , a França, és il·legal posar aquests adhesius a la matrícula, tot i que sí que es poden enganxar al costat. Ara bé, si se segueixen posant a la placa, les multes poden anar dels 135 euros als 750 euros.La prohibició s'ha decretat després que la Cort de Cassació hagi donat la raó a un fabricant de matrícules que denunciava la comercialització d’adhesius que modifiquen les plaques de matriculació.D'aquesta manera, l'únic lloc on encara es poden posar és a Andorra, on aquest tipus d'acció no està regulada i no s'especifica si està prohibit o no portar un adhesiu a la matrícula del vehicle.

