Illa estudia recompensar les comunitats que han vacunat més ràpidament

com el País Valencià. Segons explica el diari El Mundo , Sanitat modificaria el repartiment dels vaccins a partir de la setmana que ve però de manera puntual.Aquesta casuística arriba després que Pfizer anunciés un descens de la producció de la seva vacuna de manera temporal. La companyia ha confirmat a Reuters la reducció de la distribució les pròximes setmanes mentre millora la seva capacitat de producció. La presidenta de la Comissió Europea, Úrsula Von der Leyen, ha reclamat a la companyia que "respecti el calendari" de distribució acordat. Tot i això ha assegurat que Pfizer li ha donat garanties que el total de dosis previstes fins al març s'entregaran.El Ministeri de Sanitat espera que la multinacional farmacèutica Pfizer comuniqui l'abast de la reducció de la producció en les pròximes hores, però el diari El Mundo confirma que el departament que dirigeix Salvador Illa ja contempla rebre un 56% menys de les dosis que van adquirir la setmana passada.El repartiment de les vacunes a partir de la ràtio de rapidesa amb què s'apliquen beneficiaria territoris com Galícia, Astúries o el País Valencià, perjudicant altres com Madrid, que és l'última en eficiència. Catalunya, que es troba sobre la mitjana, no està especificada si es veuria perjudicada o no a hores d'ara. L'executiu de Pedro Sánchez consideraria aquest repartiment "eficient" perquè així "tots els territoris puguin optar a les dosis necessàries per als plans de vacunació".