Catalunya rebrà 46,6 milions d'euros del nou pla de xoc per a la dependència

L'augment de 600 milions d'euros inclou un augment de les quanties del nivell mínim del 17,4% i la recuperació del nivell acordat. A més, s'adquireix el compromís de pactar propostes per a la revisió de l'acord d'acreditació de centres i serveis. El 2019 l'estat va aportar 1.387 milions al sistema de dependència i el 2020 uns 1.382. El 2021 s'hauria d'arribar als 2.029, 2.629 l'any 2022 i 3.229 milions l'any 2023.Actualment hi ha 230.000 persones dependents en llista d'espera de rebre la prestació, i 150.000 més que encara esperen a ser valorades.També recull que al llarg d'aquest any es regularà la figura de l'assistent personal i que a finals de 2022 totes les persones dependents amb grau reconegut que visquin al seu domicili tindran accés al servei de teleassistència.