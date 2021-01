Alerten d’un frau a persones grans que usa el nom d’un servei municipal

L’Ajuntament de Calafell alerta tothom, especialment les persones grans, d’un frau que s’ha detectat al municipi, en el qual s’usa el nom del servei municipal Bon dia. S’han produït ja dos casos, que la Policia local està investigant i que han tingut com a víctimes persones grans que viuen soles. Precisament a les quals està adreçat el Bon dia, un servei que els truca cada matí per comprovar que estiguin bé i preguntar si necessiten res.

Els autors d’aquest frau entren en contacte amb les potencials víctimes, fent-los creure que truquen de part del Bon dia. Els diuen que els visitarà un “voluntari” i fins i tot que els faran un obsequi. Un cop al domicili, obtenen les seves dades i fan que signin un seguit de documents. En realitat, estan firmant la compra d’un matalàs d’alt preu (de més de 2.000 euros).

Part del frau és en el fet que no deixen còpia dels contractes signats, amb la qual cosa la víctima no pot exercir el dret de desistiment, és a dir de fer-se enrere en els quinze dies posteriors a la compra.

La tinent d’alcalde d’Igualtat i Drets Socials de l’Ajuntament, Helena Rubio, explica que “es tracta de persones molt grans i vulnerables, que creuen de bona fe que estan firmant papers de l’Ajuntament per a algun servei que rebran. O que poden sentir-se molt pressionades i no veure’s amb cor de negar-s’hi”.

Helena Rubio afegeix: “Demanem a totes les persones grans que rebin trucades com aquesta que en desconfiïn, no deixin a entrar a casa ningú que els vingui amb aquesta història i, si cal, que truquin a la policia”.

La Policia local, de la seva banda, recorda els consells bàsics de seguretat perquè les persones grans puguin prevenir aquesta mena de frau.

–No refiar-se mai de persones desconegudes que demanin informació personal, sigui personalment, per telèfon...

–Vigilar a qui s’obre la porta i privar l’entrada a persones desconegudes.

–Demanar la identificació a qui digui venir d’alguna companyia de serveis (aigua, llum, gas, telèfon...).

–Ser molt prudent a l’hora de signar un contracte o qualsevol altre tipus de documentació. Si teniu cap dubte, no continueu.

–Si ofereixen alguna cosa que no us interessa, dir clarament que no.

–Ser especialment curós amb les dades bancàries.

–Trucar el 112 si la persona se sent pressionada o amenaçada. En particular si una persona desconeguda insisteix a accedir al domicili.

–Les persones que disposin d’aparell de teleassistència, poden prémer el botó vermell per explicar la situació. El servei de teleassistència, si és necessari, es posarà en contacte amb els cossos policials.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor