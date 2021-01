L'OMS contradiu la UE i desaconsella exigir un passaport de vacunació als viatgers

Pel que fa a les vacunes, l'OMS ha demanat als fabricants que proporcionin ràpidament les dades de seguretat i eficàcia de les vacunes per ampliar la llista d'ús d'emergència i poder garantir el subministrament de vacunes a escala mundial.

L'Organització Mundial de la Salut desaconsella exigir un passaport de vacunació als viatgers, almenys per ara, atès que "encara es desconeix l'impacte de les vacunes en la reducció de la transmissió" i que "la disponibilitat de vacunes és massa limitada".Així i tot, en una roda de premsa aquest dijous, el comitè d'emergència sobre la covid-19 sí que ha recomanat als països la implementació de "mesures coordinades basades en evidències" per viatjar amb seguretat. A banda, des de Brussel·les es considera "una bona idea" la creació d'un certificat europeu de vacunació de covid-19, que tingui reconeixement comú entre els 27 estats membres. Actualment no existeix cap document harmonitzat de vacunació a Europa.

