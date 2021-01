Barcelona inicia els tràmits per reformar la Rambla sense data d'inici de les obres

L'Ajuntament prepara els tràmits per iniciar enguany la transformació de la Rambla, segons ha explicat aquest divendres el regidor de Ciutat Vella, Jordi Rabassa. Està previst que el projecte de reurbanització s'aprovi al ple municipal de febrer però l'inici de les obres encara no s'ha anunciat, ja que segons l'Ajuntament dependrà de la disponibilitat pressupostària al llarg de l'any.Entre altres coses, la reforma de la Rambla preveu eixamplar voreres, prioritzar l'ús de la vorera per part dels vianants i del transport públic pel que fa a la calçada. La transformació s'executarà en cinc fases que encara no estan calendaritzades i que s'aplicaran progressivament des de Colom fins a la plaça Catalunya. La reforma durarà "força anys", segons ha avançat Rabassa.També està pendent d'aprovació del Pla d’Usos de la Rambla i de la Modificació del Pla General Metropolità per assolir major protecció en matèria d’habitatge a nivell de ciutat, que també afectarà el passeig. La previsió és que l’aprovació inicial es pugui fer durant l’estiu.Tot i els interrogants amb el calendari, els veïns començaran a veure aviat canvis al passeig. En primer lloc, l'Ajuntament retirarà les antigues parades dels ocellaires que des de fa una dècada s'han convertit en punts de venda d'alimentació o d'articles per a turistes. "El temps ha demostrat que la decisió va ser desencertada. No aporten valor afegit", ha defensat en roda de premsa la regidora de Comerç, Montserrat Ballarín. "Iniciarem aviat els tràmits", ha assegurat Rabassa.L'altre canvi que es podrà copsar aviat en el procés de transformació del passeig és l'aposta per la programació cultural. Una aposta que el govern municipal confia que serveixi per enfortir l'ús del vianant de l'espai públic i que preveu celebrar grans esdeveniments de la ciutat al passeig.A més, l'Ajuntament posarà en marx Ràdio Rambles, una emissora que funcionarà en col·laboració amb la Xarxa de Ràdios Comunitàries i Betevé. La ràdio que emetrà des d’un quiosc de flors en desús i que farà una convocatòria perquè entitats i institucions del territori puguin tenir el seu programa.També s'habilitaran anomenades les “àgores” que facilitaran, seguint totes les mesures de sanitat pertinents, l’activitat cultural de proximitat al carrer. L'Ajuntament també preveu treballar conjuntament amb els equipaments i institucions culturals presents a la Rambla per aconseguir més interacció amb el veïnat. Per exemple, aprofitant els halls d'aquests equipaments com a espais per a la programació cultural.

