Crítiques a Colau per ser fora de Barcelona amb les restriccions de mobilitat en vigor

Fals: no vaig marxar de cap de setmana ni em vaig saltar el confinament. El meu nucli familiar estava a una casa rural de lloguer des de Sant Esteve i jo m’hi vaig reunir per reis, per tant, d’acord amb normativa. — Ada Colau 💜🌈🔻 (@AdaColau) January 15, 2021

Exigim explicacions a l'alcaldessa Colau. Era de cap de setmana enmig de l'emergència per neu i gel i amb restriccions Covid-19. És la màxima responsable de la nostra ciutat. Hauria d'actuar en conseqüència. https://t.co/TNZVq4xWp3 — (((Elsa Artadi))) 🎗 (@elsa_artadi) January 15, 2021

Lo que nos corresponde a los representantes públicos es predicar con el ejemplo. No es la primera vez que Colau y sus socios se ven envueltos en posibles incumplimientos de las restricciones. De ser así, deberán asumir la responsabilidad con todas las consecuencias. ¡Vergonzoso! https://t.co/pweSOpRQiQ — Luz Guilarte (@MLuzGuilarte) January 15, 2021

🔵Como representantes públicos tenemos que dar ejemplo en un momento crítico del #COVID19, especialmente la alcaldesa. Marcharse en plena emergencia por frío, con los contagios disparados, siendo la máxima autoridad de #BCN es muy irresponsable!!! https://t.co/nUmm8Ut7V1 — Josep Bou Vila 🇪🇸 (@josebouvila) January 15, 2021

L'absència a la ciutat de l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, el darrer cap de setmana ha despertat crítiques per part de l'oposició. L'alcaldessa ha explicat a Twitter que el dia de Reis va desplaçar-se a una casa rural a la Garrotxa, on la seva família hi era des de Sant Esteve.El desplaçament -avançat per Tot Barcelona - no constitueix una infracció ja que el confinament municipal es va aplicar a partir del 7 de gener. Quan l'alcaldessa va tornar a la capital la mesura ja estava en marxa però el retorn al domicili era causa justificada per desplaçar-se.Junts per Catalunya ha registrat una bateria de preguntes al govern municipal sobre l'escapada de Colau. "És la màxima responsable de la nostra ciutat. Hauria d'actuar en conseqüència", ha afirmat la regidora Elsa Artadi, recordant que durant el cap de setmana posterior a Reis s'havia activat l'alerta pel temporal.La portaveu de Ciutadans, María Luz Guilarte, ha demanat a Colau que "prediqui amb l'exemple" i assumeixi les "conseqüències" de la seva escapada a la Garrotxa.El portaveu del PP, Josep Bou, també ha sortit al pas de la polèmica qualificant la sortida de Colau de la ciutat d'"irresponsable" i demanant "exemplaritat" a l'alcaldessa.

