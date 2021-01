El Govern anirà «fins al final» per defensar els béns de Sixena recorrent al TC i als tribunals europeus

La consellera de Cultura, Àngels Ponsa, ha avisat que el Govern anirà "fins al final" en el recorregut judicial per defensar els béns de Sixena. Ponsa ha dit que un cop llegida la sentència pels serveis jurídics, poden afirmar que la recorreran amb un recurs d'empara al Constitucional, i que aniran als tribunals europeus. "Farem tot el recorregut jurídic", ha avisat. Per al Govern, la resolució obre els ulls en molts aspectes, a banda d'esmenar la plana als tribunals aragonesos, amb aspectes que tenen "una certa incoherència".Ha avançat que el Consorci del Museu de Lleida (on hi ha el Govern, la Diputació de Lleida, la Paeria i el Consell Comarcal, "tots conjurats a la una") té previst dimarts reunir-se per tal de prendre decisions.Pel que fa a la forma en què es va rebre la sentència, ha criticat que "una vegada més i finalment ja no és cap sorpresa" van saber que sortia la sentència pels mitjans de comunicació, i fins un parell d'hores més tard no va arribar al departament, cosa que denota que "no és un canal habitual de funcionament" per part de la justícia.La consellera també ha volgut "alertar" de la situació que aquesta sentència genera de cara a altres museus i autoritats culturals. Segons la seva opinió, la resolució "a qui fa mal és a la cultura", i demostra que el fet que l'Estat agafi "l'arma jurídica" per atacar fets culturals pot ser una "catàstrofe" per a algunes col·leccions museístiques catalanes, estatals i del món.Sobre les obres a les quals feia referència la resolució, que la Guàrdia Civil es va emportar de Lleida, ha lamentat que es van endur els béns i ara ho tenen tancat "a pany i forrellat", mentre que al Govern li consten queixes de ciutadania que no les pot veure "ni demanant-ho per escrit". "Emportar-s'ho per no tenir-ho exposat ni cuidat és una altra alerta que cal tenir en compte", ha dit.Pel que fa als frescos del Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC), en una altra sentència que el Govern va recórrer, Ponsa ha dit que estan a l'espera de la decisió judicial, però que aquest episodi també implica "una qüestió de conservació". Per a ella, "és del tot improcedent" arrencar unes pintures, cosa que "no entra a cap persona entenimentada".En una tercera plana del litigi pels béns de Sixena, la que fa referència als béns de La Franja, té com a data de resposta al recurs del Govern el 15 de febrer, una data que "fa pensar" perquè és el 15 de febrer i el 14 estava previst que passés alguna cosa, ha remarcat.Per a ella, són sentències "que no són pensades" des del vessant cultural i de la gent que s'estima l'art i la cultura, sinó que ha considerat estan pensades d'una altra manera. "Cal dir-ho alt i clar", ha afegit. Sigui com sigui, la consellera ha assegurat que es lluita des de tots els fronts possibles, també des del cultural, tot advertint que això "trenca col·leccions i discursos museístics".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor