El decret del Govern per ajornar el 14-F admet que les mesures per garantir el vot són «insuficients»

El vicepresident en funcions de president, Pere Aragonès, ha signat aquest vespre el decret de suspensió de les eleccions, que se celebraran finalment el 30 de maig tal com ha acordat el Govern amb la majoria de partits amb l'excepció del PSC, que és favorable a l'ajornament però no a la nova data. L'executiu ha acordat la suspensió en un consell executiu extraordinari celebrat aquest tarda. En la compareixença posterior, sense preguntes dels periodistes, Aragonès i la consellera de la Presidència, Meritxell Budó, han justificat l'ajornament electoral pel "risc inassumible" de mantenir el 14-F i per evitar que "ningú hagi de renunciar al seu dret a vot". El decret, de cinc pàgines i que demà mateix es publicarà al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), admet que les circumstàncies epidemiològiques i de salut pública actuals fan que les mesures previstes pel Govern per dur a terme les eleccions "hagin esdevingut insuficients" per garantir la salut de la ciutadania durant el procés electoral i afectin l'exercici del dret a vot. "No és possible establir, en aquestes circumstàncies, altres mesures que garanteixin la celebració de les eleccions amb plenes garanties, tant per a la salut per com per al desenvolupament i la culminació del procés electoral", diu el document signat per Aragonès.El document deixa sense efecte les eleccions del 14-F i estableix que les eleccions es convocaran perquè tinguin lloc el 30 de maig "prèvia anàlisi de les circumstàncies epidemiològiques i de salut pública i de l'evolució de la pandèmia a Catalunya" mitjançant un decret del vicepresident del Govern en substitució del president de la Generalitat. El decret constata que la situació epidemiològica actual és complexa. "És un fet notori que ens trobem en un dels moments en què els contagis de Covid-19 s'han accelerat", diu el document, que reconeix que hi ha "una elevada probabilitat" que aquesta situació "es perllongui més enllà del 14-F.L'escrit també diu que la ciutadania no podria assistir lliuremenet als actes de precampanya, de campanya i votacions arran de la situació epidemiològica. "El context actual no permet garantir a la ciutadania i als partits la participació i l'exercici del dret de sufragi en igualtat de condicions", diu el decret. A més, la situació de la pandèmia "pot alterar la decisió d'anar a votar o no i que el resultat final no respongui a la voluntat de la col·lectivitat". Per tot plegat, el decret conclou que és necessari deixar sense efecte la celebració de les eleccions del 14-F, tal com preveia el propi decret de convocatòria en cas que la situació de la pandèmia fos greu.Aquest és el primer de tres decrets que es faran en les pròximes setmanes. El d'avui és el que suspèn la convocatòria del 14-F i verbalitza la nova data del 30-M, acordada per una àmplia majoria de les formacions polítiques excepte el PSC, que està a favor d'ajornar la votació però no de la data proposada pel Govern. La convocatòria formal de les eleccions, però, s'ha de fer 54 dies abans de la data prevista, per tant es signarà el decret corresponent a principis d'abril. Aquest anirà acompanyat d'un tercer decret de normes complementàries, que fixa l'organització electoral.Com que és una nova convocatòria, amb tots els procediments i terminis que comencen de nou, es podran presentar noves candidatures. Com que s'haurà d'actualitzar el cens amb totes les persones que han fet 18 anys abans de les noves eleccions, aquests ciutadans també adquireixen el dret de presentar-se a unes eleccions. El Govern sí que té previst demanar a la Junta Electoral Central (JEC) que s'acceptin les candidatures que ja han obtingut els avals perquè no els hagin de tornar a aconseguir de cara al 30-M. El PSC, favorable a l'ajornament però contrari a la data acordada, no presentarà recurs al decret signat avui pel Govern però no descarta presentar-ne un contra el decret de normes complementàries de l'abril. En una atenció als mitjans aquest migdia després de la reunió de partits, Miquel Iceta ha deixat clar que el Govern pot canviar la data de les eleccions, però no "les regles del joc". Els socialistes són contraris a permetre que variïn les candidatures o que es reobrin els terminis per aconseguir els avals i concórrer a les eleccions. Això, argumenten des del partit, seria convocar unes noves eleccions i no pas ajornar les que ja estaven previstes per aquest febrer.La reunió de la taula de partits d'aquest migdia ha durat unes dues hores. El Govern ha proposat als partits ajornar les eleccions al 30 de maig per la mala situació de la pandèmia, amb la confiança que d'aquí cinc mesos -amb la pujada de les temperatures i el major nombre de persones vacunades- el coronavirus estarà més controlat. Tots els partits han convingut en la necessitat d'ajornar els comicis, i tots han estat crítics amb el Govern per no haver estat capaç de controlar la situació per poder votar tal com estava previst. En aquest sentit, han exigit mesures per tal que no calgui tornar a posposar les eleccions en cas que al maig la situació no sigui bona. Pel que fa a la data, tots els partits menys el PSC hi han estat a favor.

Decret que deixa sense efec... by edicio naciodigital

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor