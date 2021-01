Els regals virals de Belén Esteban a Rosalía amb un missatge en català

Rosalía publica vía Instagram Stories algunos de los regalos que le ha enviado Belén Esteban. pic.twitter.com/PwNaqf3yRN — ROSALÍA INFO (@RosaliaInfoES) January 15, 2021

La col·laboradora televisiva Belén Esteban ha regalat a la cantant Rosalía unes arracades daurades acompanyades d'un missatge en català, i la cantant ho ha fet viral després de compartir-ho a les seves xarxes socials.Segons ha publicat l'artista de Sant Esteve Sesrovires a través d'Instagram, Esteban li ha enviat dos parells d'arracades, amb forma de creu i d'estrelles, acompanyades d'una nota en català on hi posa "Per la Rosalía de part de la seva amiga Belén Esteban", amb l'objectiu de promocionar la seva col·lecció de bijuteria.La cantant ha agraït el present tot responent, en castellà, "muchas gracias". Ambdues ja havien interaccionat abans a través de les xarxes, amb imitacions d'una cap a l'altra.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor