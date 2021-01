Pfizer redueix temporalment l'enviament de vacunes a Europa per incrementar-ne la producció

Altres notícies que et poden interessar

Pfizer reduirà temporalment l'enviament de vacunes contra la Covid-19 a Europa a partir de la setmana vinent per augmentar la seva capacitat de producció de 1.300 a 2.000 milions de dosis a l'any, segons ha informat aquest divendres l'Institut Noruec de Salut Pública (FHI, en noruec) i ha confirmat posteriorment la companyia."Tot i que això afectarà temporalment les remeses de final de gener a començament de febrer, proporcionarà un augment significatiu de les dosis disponibles a final de febrer i març", ha detallat la companyia en un comunicat.Pfizer ha informat, alhora, que aquests canvis en el procés i les instal·lacions per incrementar el volum de producció "requerirà aprovacions reguladores addicionals", malgrat que no ha especificat quines.L'organisme ha detallat que "aquesta reducció temporal afectarà tots els països europeus". Així, per exemple, Noruega la setmana vinent rebrà 36.075 dosis, en comptes de les 43.875 que s'havien previst, és a dir, un 17,78 per cent menys.A hores d'ara, Espanya rep unes 350.000 dosis de Pfizer cada dilluns, segons el Ministeri de Sanitat. Si s'aplica una reducció semblant a la de Noruega, podria passar a rebre 62.230 dosis setmanals menys, és a dir, 287.770. D'acord amb les dades del país escandinau, "encara no és clar quant de temps passarà perquè Pfizer torni a arribar a la seva màxima capacitat de producció".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor