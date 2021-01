La família d'Helena Jubany demana una investigació policial «profunda» sobre la seva mort

La defensa de la família de l'Helena Jubany, que porta l'advocat Benet Salellas, ha assegurat aquest divendres que aquest dilluns demanarà que s'encarregui a la policia judicial una investigació "profunda" per tal d'obtenir unes "conclusions definitives" i portar a judici "el o els culpables" de l'assassinat de la bibliotecària el desembre de 2001.Així ho ha manifestat a la sortida dels jutjats de Sabadell, on han declarat tres testimonis -una era la germana de Muntsa Careta, Imma-, que ha estat, després d'escoltar-los, el que ha motivat aquesta petició. El lletrat ha detallat que els han explicat que "el principal sospitós Santi Laiglesia vivia al lloc dels fets quan van assassinar l'Helena", així com que al matí següent dels fets es trobava al domicili. "Un havia vist i li semblava que feien vida de convivència, amb una certa quotidianitat com ara, carregant amb bosses de la compra".També ha comparegut un veí de l'immoble, on van trobar el cos, i que per haver treballat de carter "es fixava en les bústies" i, ha continuat, "l'estiu abans ja hi figurava el nom d'en Santi". Una "tesi" que ha corroborat la germana de la Muntsa -l'única investigada del cas que es va suïcidar a la presó i mantenia una relació sentimental amb Santi Laiglesia-.Per tot plegat, Salellas ha assenyalat que "han confirmat els elements" que van propiciar la reobertura del cas i que ara cal una investigació policial "profunda", que seria "idoni" fos la Unitat Central d'Homicidis dels Mossos d'Esquadra, ha afegit, però que "sigui qui sigui s'ha d'arribar al fons" i activar-se ràpidament, "perquè anem molt tard". El que pretén és que "s'esclareixi on estava i amb qui" el principal sospitós.Estava previst que declaressin quatre testimonis aquest divendres, però finalment n'han estat tres. "S'ha citat per error al fill i havíem demanat el pare", que havia aparegut en un programa per corroborar la hipòtesi que Laiglesia vivia a l'edific. "S'ha intentat resoldre, però se'l citarà en un altre moment".Helena Jubany va morir assassinada fa quasi vint anys a Sabadell. El cas es va tancar sense descobrir qui la va matar i per quin motiu. La fase d'instrucció va estar plena d'errors. Durant la investigació, una de les principals sospitoses, Montserrat Careta, es va suïcidar a la presó. La seva parella, Santiago Laiglesia, també sospitós, no ha estat mai detingut i continua en llibertat sense cap càrrec, com tota la resta de persones relacionades amb la víctima.El passat mes d'abril, en plena crisi del coronavirus, TV3 va emetre el capítol de Crims sobre aquest cas , que va tornar a posar d'actualitat amb molt bones dades d'audiència. Des d'aleshores, la família Jubany ha intensificat la pressió per reobrir el cas abans que prescriguin els fets i a l'agost ho van aconseguir . Amb les noves proves aportades, els familiars tenien l'esperança de poder saber qui i per què va matar l'Helena aquell 2 de desembre de 2001.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor