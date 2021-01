El Gimnàs Social Sant Pau de Barcelona guanya dos mesos de marge per evitar el desallotjament

🆕 Després de la reunió mantinguda amb la propietat de Rda Sant Pau 46 (Gimnàs Sant Pau):



1️⃣ La propietat suspèn el desnonament previst pel 20 de gener.

2️⃣ Les 2 parts hem fet diverses propostes.

3️⃣ Ens donem 2 mesos per valorar-les i trobar conjuntament una solució definitiva. — jordi rabassa (@jrabassa) January 15, 2021

El Gimnàs Social Sant Pau del barri del Raval de Barcelona guanya temps. Concretament, dos mesos de marge per intentar evitar el seu desallotjament. El llançament estava previst per al 20 de gener però aquest divendres el regidor de Ciutat Vella, Jordi Rabassa, ha anunciat un acord amb la propietat per allargar el termini.Rabassa assegura que després de reunir-se amb la propietat -Samaranch Viñas i Encesa Viñas- les dues parts han acordat treballar per trobar una solució definitiva per al projecte. Els seus responsables avisen de les conseqüències que tindria la desaparició del gimnàs: "Hem atès 1.600 persones sense llar des de l'abril", assegura Santi González, treballador del Sant Pau.A més d'un gimnàs, el Sant Pau s'ha convertit en un punt de referència per a usuaris de Ciutat Vella i zones properes, que hi acudeixen pel seu servei de dutxes, menjar o entrega de roba. "Des de l'abril fins avui, hem fet 38.000 serveis de dutxa, 38.000 més de roba i hem ofert 34.000 àpats", explica González. Tot plegat, després de tancar un contracte de 200.000 euros amb l'Ajuntament."El projecte s'ha de salvar pel servei que ofereix i perquè a més no és segregador", defensa aquest treballador. A diferència d'altres serveis d'atenció a persones sense llar, al Sant Pau els usuaris hi coincideixen amb altres persones que no estan en la seva situació. "És un servei essencial, sobretot des que ha començat la pandèmia", insisteix González.L'entitat també defensa la necessitat de salvar el projecte pel valor patrimonial de diversos elements de la finca. Per exemple la piscina, una de les primeres de la ciutat, com la casa fàbrica preexistent que hi ha a la finca.Un cop ajornat el desallotjament, l'entitat continua interpel·lant l'Ajuntament per trobar una solució. Un acord del ple municipal del 2018 contemplava la compra per part de l'Ajuntament, el Consorci de l'Habitatge o la Generalitat de la finca situada a la ronda de Sant Pau número 46. "La propietat demana una quantitat per la compra que supera el doble de la taxació municipal", asseguren fonts oficials municipals a. "Caldria explorar la possibilitat de treballar de manera conjunta amb la Generalitat per aconseguir-ho", apunten, augmentant que el consistori és una de les administracions menys dotades pressupostàriament.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor