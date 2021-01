Ximo Puig resta importància al fet que alcaldes de municipis valencians s'hagin vacunat

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha restat importància al fet que diversos alcaldes valencians s'hagin vacunat abans contra el coronavirus i assegura que es tracta "d'una actuació que és absolutament minoritària i irregular". Puig ha conclòs que "es prendran les decisions oportunes quan conclogui la investigació al respecte" per part de la Conselleria de Sanitat Universal.Tres alcaldes del País Valencià, tots ells del PSPV, s'han vacunat contra la Covid-19 sense pertànyer als grups prioritaris en aquesta fase del pla. Puig ha remarcat que "en aquest moment hi ha una investigació oberta per part de la Conselleria de Sanitat i es prendran les decisions oportunes". El president i secretari general del PSPV ha assenyalat, interpel·lat per si es relegarà dels seus llocs a aquests alcaldes, que és un "plantejament que està residenciat on correspon, que és l'àmbit de la investigació de què ha passat i qui són els responsables d'una actuació que és absolutament minoritària i irregular"."En aquest procés cal ser més escrupolosos que en cap moment perquè és obvi que necessitem que la vacunació es faci amb els criteris que estan establerts", ha subratllat. Puig ha ressaltat que "el procés de vacunació a la Comunitat València va molt bé ara mateix" i ha fet valdre el "grandíssim esforç dels professionals", al mateix temps que ha destacat que "s'estan esgotant al màxim totes les possibilitats que té la Generalitat Valenciana de vacunació i així ha de continuar", perquè aquest procés és "l'actiu més important que tenim contra la pandèmia", assegura.