«Hivern», d'Ali Smith

Ali Smith va néixer a Inverness l'any 1962 i viu a Cambridge. Abans de dedicar-se exclusivament a l'escriptura, va ser professora a la University of Strathclyde.



Forma part de la Royal Society of Literature i els seus llibres han rebut nombrosos premis literaris i nominacions. Va revolucionar el món literari anglosaxó amb Com ser-ho alhora (Raig Verd, 2015), que ha estat guardonada amb el Goldsmith Prize (2014), el Costa Novel Award (2014) i el Book of the Year Award (2014), atorgat per la Saltire Society; a més, ha estat finalista del Man Booker Prize (2014), i nominada per al Folio Prize 2015. L'accidental (Raig Verd, 2017) és una altra de les seves obres més importants, guanyadora del Whitbread Novel Award i l'Orange Prize for Fiction.



Ara publica el quartet estacional: Tardor (Raig Verd, 2019), Hivern (Raig Verd, 2020), Primavera (Raig Verd, 2021) i Estiu (Raig Verd, 2022) i ha tornat a meravellar els seus lectors. Sorprenent, lúcida, crítica…, sempre ha estat considerada una de les escriptores més importants de les lletres britàniques, però amb l'execució del quartet estacional ha rebut els elogis i el prestigi de la crítica i el públic per una obra que "supera totes les expectatives".