VÍDEO I si Einstein fos dona? #NoMoreMatildas denuncia la invisibilització de les científiques

"T'imagines que hauria passat si Einstein hagués nascut dona?". Així comença el vídeo de la campanya #NoMoreMatildas impulsada per l'Associació de Dones Científiques i Tecnòlogues que busca visibilitzar més les investigadores i científiques. I per què el nom de Matilda? Doncs per l'efecte Matilda, en referència a les injustícies envers les científiques, i que agafa el nom de Matilda Joslyn Gage, activista dels drets de les dones.L'efecte Matilda parla de la manca de reconeixement de les dones. D'aquí el plantejament de què hauria passat si Einstein hagués estat dona i l'afirmació què, segurament, si hagués estat així no sabríem qui és i el mèrit se l'hauria emportat algun company científic o, fins i tot, el seu marit.Aquesta situació d'invisibilització no només té efectes negatius en la trajectòria de les mateixes científiques i investigadores, sinó que també influeix en les expectatives laborals de les nenes. No reconèixer el treball de les dones en el món de la ciència fa que al final les nenes no tinguin referents en els quals emmirallar-se i hi hagi menys estudiants femenines en aquest àmbit.Entre les investigadores que apareixen al vídeo hi ha Nettie Stevens, descobridora dels cromosomes sexuals; Ada Lovelace, primera programadora de la història, i Rosalind Franklin, descobridora de l'estructura de doble hèlice de l'ADN.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor