El tràiler en català de «Lupin III: The First», la nova entrega del clàssic d'anime

El manga Lupin III va ser creat per Monkey Punch el 1967, i va aparèixer en la primera edició de la revista Weekly Manga Action de la seva històri a . Es basa en les aventures d'una banda de lladres liderada per Arseni Lupin III , el net d'Arseni Lupin, lladre de guant blanc creat per l'autor francès Maurice Leblanc a principis de segle XX.



El personatge es va fer molt popular a Japó, Europa i els Estats Units i durant anys , s'han publicat mànigues, s'han realitzat diverses adaptacions anime, i fins i tot diverses pel·lícules. Algunes d'elles han comptat amb mestres de l'animació com a directors , com és el cas d'Hayao Miyazaki , el 1979 .

El pròxim 29 de gener s'estrenarà a Catalunya una nova pel·lícula d'animació: Lupin III: The Fist, la nova entrega del popular personatge japonès d'anime. Selecta Vision s'encarrega de la distribució d'aquesta producció de Tōhō que se centrarà en l'intent del famós lladre de robar l'única peça que no va poder furtar el seu avi, el mític Arseni Lupin.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor