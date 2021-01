El PSC s'oposa a celebrar les eleccions el 30 de maig i no descarta presentar-hi recurs

El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, s'ha oposat a l'ajornament de les eleccions i també a la data del 30 de maig. "La decisió no es pren amb criteris epidemiològics", ha dit Iceta. El pic, ha dit, serà el 19 de gener, abans de la campanya, i les dades de Salut proporcionades ahir eren millors que les de dilluns. "Les dades d'avui diuen que la perspectiva de contenció del creixement és millor que quan es va signar el decret de convocatòria", ha dit Iceta, que ha criticat que si el Govern volia més temps per garantir la seguretat de les eleccions ho podia dir i per això el PSC havia fet la proposta de celebrar-les al març. "Sigui com sigui, la dinàmica és imparable i la victòria d'Illa és produirà el 30 de maig. No poden impedir el canvi", ha dit.Iceta no ha concretat si presentaran recurs, però no ho ha descartat. En concret, els socialistes no s'oposen a l'ajornament però sí que rebutgen un canvi de normes. "Llegirem el decret, però una cosa és canviar la data de les eleccions i l'altra canviar les regles del joc. Una cosa és possible, l'altra no", ha remarcat el dirigent del PSC. Concretament, ha especificat que no es poden modificar les candidatures que es presenten a les eleccions. "Tot el que passi a partir d'ara, no pot anul·lar el que ja ha passat", ha dit, i ha dit que són unes mateixes eleccions, no pas unes altres. Des del punt de vista del PSC, no s'haurien de poder reobrir terminis ja acabats. En aquest sentit, no ha descartat que el PSC presenti recurs contra el decret.El Govern i els partits s'han reunit aquest migdia per mirar d'acordar una nova data de les eleccions davant l'increment de contagis i la pressió assistencial de la pandèmia del coronavirus. Tan bon punt ha començat la reunió, el vicepresident del Govern amb funcions de president, Pere Aragonès, ha proposta ajornar les eleccions previstes per al 14-F i celebrar-les al mes de maig o juny. L'escenari de posposar, amb les dades de la pandèmia sobre la taula, ha estat acceptat per unanimitat, tot i que el PSC no ha estat d'acord en la nova data. La proposta del Govern ha estat que siguin el 30 de maig.

