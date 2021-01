Austràlia vol matar un colom missatger per haver entrat al país sense fer quarantena

El Joe és un colom missatger que va arribar a Austràlia des dels Estats Units. L'ocell va ser capaç de viatjar 13.000 quilòmetres -la majoria a bord d'un vaixell- per arribar fins al país d'Oceania.El que no sabia el colom era el futur que l'estava esperant a Austràlia, on les autoritats creuen que suposa una amenaça per a la seva fauna per haver accedit al país sense fer quarantena.D'aquesta manera, la solució que planeja Austràlia és sacrificar l'animal per tallar de soca-rel els problemes sanitaris que pugui ocasionar al país, fet que ha provocat un gran rebombori a les xarxes socials.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor