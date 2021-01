El Clínic va atendre gairebé 300 víctimes d'agressions sexuals el 2020, menys que el 2019

Altres notícies que et poden interessar

L'Hospital Clínic de Barcelona va atendre durant tot el 2020 un total de 297 víctimes d'agressions sexuals, un 41% menys que el 2019 sobretot a causa de la pandèmia i la reducció de la mobilitat i la interacció social. El 90% de les persones ateses van ser dones i la meitat eren joves de 16 a 25 anys.Durant l'estat d'alarma, el servei d'urgències per violència sexual va atendre un 34% menys de víctimes, mentre que durant el confinament estricte, l'atenció a adolescents de 16 a 18 anys agredides va baixar significativament. Un 10% de les agressions van ser comeses per la parella o exparella de la víctima, gairebé el doble que el 2019, quan van ser el 5,8% del total. El 60% de les agressions van tenir lloc en un domicili. En el 62% dels casos la víctima va expressar la intenció de denunciar l’agressió, i en un 30% dels casos les agredides sospitaven que havien patit submissió química amb alcohol o drogues.Segons el Clínic, les dades també indiquen que en situacions de confinament, estat d’alarma i restriccions de la mobilitat i trobades socials, l’exposició al risc de ser agredida sexualment es concentra en l’àmbit privat o en el lleure clandestí. El distanciament i la pèrdua de la xarxa social augmenta l’aïllament i la vulnerabilitat, i les possibilitats de rebre ajuda de la comunitat disminueixen. Al mateix temps, l’accessibilitat als centres sanitaris es dificulta. També cal destacar que, malgrat la pandèmia, s’han seguit atenent tots els casos i els programes de seguiment han continuat amb el seu ritme habitual.Amb motiu del dia contra la violència envers les dones, el 25 de novembre passat, el Clínic, hospital de referència en la matèria, va informar que durant la primera part de la pandèmia havia atès un 47% menys de víctimes. Les violacions i altres violències sexuals per part de la parella o exparella van augmentar fins al 18% durant el primer estat d'alarma.Fins al 31 d'octubre, set de cada deu dones eren ateses per haver patit una violació (159 de 234). En el cas dels homes, la majoria havien patit violacions anals (20 dels 26 casos). El 43,5% de les dones acudien a urgències per iniciativa pròpia; el 31% des de la comissaria.Després d'un increment sostingut de les agressions ateses (279 el 2016; 304 el 2017; 451 el 2018; 503 al final del 2019), durant els primers 10 mesos del 2020 va baixar el nombre de persones que havien acudit a aquest servei. De fet, a principis d'any, l'augment havia continuat i es van atendre 83 persones entre el gener i el febrer, 65 en el mateix període del 2019.Amb l'esclat de la pandèmia, al març, el nombre de violències ateses va caure, sobretot en el confinament més dur, com a l'abril, amb prop de quatre vegades menys de casos. Mes per mes, les dades són aquestes: 23 al març (38 el mateix mes del 2019); 9 a l'abril (33); 13 el maig (33); 28 al juny (33); 34 al juliol (49); 29 a l'agost (58); 21 al setembre (44); i 20 a l'octubre (43).L'anàlisi de les dades pels períodes de la pandèmia mostra que, de l'1 de gener al 14 de març, l'Hospital Clínic va atendre 103 persones, això significa unes 9 per setmana, més d'una cada dia; durant l'estat d'alarma, del 15 de març al 21 de juny, són 45 les agressions ateses, 3 a la setmana; del 22 de juny al 16 d'octubre, amb la desescalada i les restriccions lleus, 108 (6 a la setmana) i del 17 al 31 d'octubre, amb l'enduriment de les mesures per la segona onada, 4 (2 a la setmana), tot i que aquest últim període d'anàlisi és massa breu per extreure'n conclusions.Durant el primer estat d'alarma, el percentatge d'agressions sexuals en l'àmbit de la parella o exparella es va incrementar fins al 18% (11% durant tot el període analitzat; 12% el 2019). A més, les dones presentaven en diversos casos hematomes i altres senyals de violència física intensa. El 81,5% de les dones va manifestar la intenció de denunciar.Fins l'octubre, el 9,6% de les agredides eren adolescents de 16 a 18 anys. L'any passat, aquest percentatge va representar el 4%. Un dels factors podria ser al fet que l'hospital s'estigui consolidant com a centre de referència també per a les agressions sexuals entre adolescents. El 50% coneixia l'agressor (36% el 2019).La majoria d'agressions a menors d'edat es van cometre quan no hi havia estat d'alarma. En el 64% de les agressions hi ha hagut violació i el 20% de les menors presentaven indicis de submissió química. En el 8% dels casos, va ser més d'un agressor. El 76% de les menors van manifestar la intenció de denunciar.

