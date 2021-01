Les eleccions al Barça, ajornades i a l'espera d'una nova data

Les eleccions del Barça no seran el pròxim 24 de gener. La decisió d'endarrerir la celebració dels comicis, en el que s'havia de votar de manera descentralitzada, coincideix amb la greu situació epidemiològica que es viu Catalunya a causa del coronavirus i s'ha pres després d'una reunió amb el Procicat. Encara no hi ha nova data pels comicis, que queden en l'aire.La pròrroga de les restriccions fins al 25 de gener ha estat el cop definitiu a la celebració de les eleccions de l'entitat. El tancament perimetral per municipis era el principal obstacle, ja que a Catalunya només permetia votar els socis de Barcelona, Tarragona, Girona, Lleida i Tortosa. El Govern s'ha oposat a permetre excepcions en la mobilitat per als socis el 24 de gener i, així, s'han hagut de suspendre els comicis.En la reunió, el club també ha demanat cobertura legal per poder implementar el vot per correu ordinari de cara a la nova data electoral, en la qual hi haurà tres candidats : Joan Laporta, Víctor Font i Toni Freixa. L'expresident parteix com a favorit després de presentar 10.257 signatures, molt per sobre de les 4.710 de Font i les 2.822 de Freixa.Per part del Govern han encapçalat la reunió Meritxell Masó -Secretària General del Departament de la Presidència-, Marc Ramentol -Secretari General del Departament de Salut-, Beth Abad -Secretària General del Departament d’Interior- i Gerard Figueras -Secretari General de l’Esport i l’Activitat Física-. Per part del club hi havia el president de la junta gestora, Carles Tusquets, el Síndic del Soci, Joan Manuel Trayter, i el CEO, Oscar Grau.

