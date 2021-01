Front comú del Vallès Occidental per exigir a Endesa manteniment i inversions per evitar els talls de llum

Més manteniment i un pla d'inversions al territori. Aquestes són les dues principals demandes que han fet diversos alcaldes del Vallès Occidental pels talls de llum que els últims dies pateixen centenars de veïns. En una posada en escena conjunta, orquestrada pel Consell Comarcal, els líders polítics han evidenciat que Endesa és la responsable dels talls de llum que fa setmanes que duren i li han exigit accions urgents de manteniment, però també més inversió d'una xarxa elèctrica que qualifiquen de deixadesa.El president del Consell Comarcal i alcalde de Castellar, Ignasi Giménez, considera que la situació que s'està vivint és fruit "d'una manca de manteniment de la xarxa elèctrica inconcebible tenint en compte la quantitat de diners que les companyies perceben dels consumidors". Unes reivindicacions que han estat compartides per la resta d'alcldes que han mostrat un malestar conjunt davant d'una situació greu de talls en el subministrament elèctric.Però tots ells s'han compromès a no deixar la ciutadania sola i a fer-los costat, com a administració més pròxima a la ciutadania. De fet alguns d'ells ja han posat a disposició dels veïns formularis per denunciar els talls a les oficines del consumidor així com un reforç telefònic d'assessorament i acompanyament.L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, ha explicat que des de l'Ajuntament han encarregat als serveis jurídics municipals, un informe per determinar si hi ha hagut un delicte de coaccions per part de la companyia. "Hem fet un escrit a la Fiscalia i estem estudiant fer una demanda col·lectiva per la via civil per reclamar danys i perjudicis" . "Farem tot el que estigui a les nostres mans per ajudar a la ciutadania". "Pensem que són demandes justificades i és intolerable que en plena onada de fred es trobin amb aquesta situació", ha insistit Ballart.En el cas de Sabadell, la seva alcaldessa, Marta Farrés, ha explicat que a la ciutat els talls afecten unes 800 famílies de vuit barris, sobretot durant el cap de setmana passat. "No és una qüestió d'irregularitat", ha insistit Farrés qui ha contradit Endesa que ho atribueix a una sobrecàrrega per plantacions de marihuana i altres fets delictius. "Són excuses de les companyies", ha afegit. L'alcaldessa ha informat que està en contacte amb l'empresa subministradora i que aquest mateix divendres tenen una reunió per resoldre les afectacions.Barberà ja ha anunciat que també ha presentat denúncia a la Fiscalia i Rubí ho té sobre la taula i s'està valorant. Abans, però, l'alcaldessa Ana María Martínez, ha explicat que instaran a Endesa una resposta als talls que s'han produït a la ciutat i si aquesta via fracassa, "no dubtarem en emprendre accions legals". A la ciutat hi ha una vintena de famílies afectades sobretot a les urbanitzacions com Can Solà i Can Mir.Altres alcaldes com Mireia Ingla de Sant Cugat o Eva Menor de Badia, han reconegut que aquests últims dies no han tingut constància de talls estructurals, però s'han sumat a les reivindicacions de la resta de líders locals i han assegurat que cal exigir un servei de qualitat. Laura Campos de Montcada i Reixac, o Carlos Cordón de Cerdanyola han recordat que van ser dues de les ciutats més afectades pels aiguats del 18 de desembre que van tenir una greu afectació al 25% de la població en el cas de Cerdanyola i al barri de Can Sant Joan de Montcada.Tots els alcaldes denuncien que els talls arriben en un moment de temperatures molt baixes i amb un augment del 38% del preu de la llum que encara dificulta més a les famílies que han vist com la seva situació econòmica s'ha agreujat amb la pandèmia. No obstant això, també demanen a la Generalitat i al govern espanyol que s'impliqui en la situació per garantir un bon subministrament. També demanen que s'impliquin per evitar l'especulació i aconseguir una regulació dels preus de la llum. Des de Terrassa també s'ha demanat al ministeri de Transició Energètica que s'auditi a les empreses per determinar si s'han incomplert les obligacions i es posin sancions. Sabadell també ha demanat a la companyia que es faci càrrec de les despeses dels electrodomèstics que s'han fet malbé per culpa dels talls. Fins i tot, Josep Maria Osuna, alcalde de Ripollet, ha posat sobre la taula la possibilitat de "nacionalitzar les elèctriques". "Calen solucions urgents i les empreses han de deixar de criminalitzar les persones".​Hi han participat els alcaldes i alcaldesses de Terrassa, Sabadell, Rubí, Sant Cugat, Matadepera, Viladecavalls, Ripollet, Castellar del Vallès, Cerdanyola, Montcada i Reixac, Barberà, Palau-solità i Plegamans, Badia i Polinyà.

