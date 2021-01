El primer insecte aprovat per servir-se en restaurants a Europa

L'Autoritat Europea de Seguretat Alimentària (EFSA) ha publicat aquesta setmana la seva primera valoració sobre un insecte comestible i ha conclòs que el consum de cuc de la farina (Tenebrio molitor larva) per part d'éssers humans.L'opinió emesa per l'organisme europeu és la primera des que entrar en vigor el gener de 2018 el reglament sobre nous aliments a la UE. Des de llavors, l'EFSA ha rebut un "gran volum" de sol·licituds que cobreixen una "àmplia varietat de noves i tradicionals" fonts d'aliments, entre les quals s'inclouen productes derivats de plantes i algues, fruites no autòctones i insectes comestibles, ha informat en un comunicat.En qualsevol cas, es tracta d'una recomanació per part de les autoritats competents, el que significa que el consum d'aquest insecte encara no està aprovat a la UE. La qüestió passarà ara a la taula dels estats membres. Els experts del Comitè Permanent de Plantes, Animals, Aliments i Pinsos hauran de votar a favor d'autoritzar la seva comercialització en un termini de set mesos.L'aliment per al qual s'ha sol·licitat autorització és el conegut com a cuc de la farina, que es deshidrata per presentar-lo en la seva forma d'insecte o en pols, amb l'objectiu que sigui consumit com a snack o com a ingredient per a altres aliments. Els seus principals components són proteïnes, greix i fibra.Els experts de l'EFSA han conclòs que el consum d'aquest insecte "no és perjudicial des del punt de vista nutricional". A més, els estudis sobre la seva toxicitat han revelat que "no hi ha problemes de seguretat". També descarta problemes en relació a l'estabilitat de l'aliment sempre que aquest compleixi amb els límits específics plantejats per la sol·licitud. Amb tot, el seu consum pot provocar reaccions al·lèrgiques a les seves proteïnes en persones que són al·lèrgiques als crustacis o als àcars de la pols.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor