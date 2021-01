Una portada original de Tintín es ven per la xifra rècord de 3,1 milions d'euros

La portada original d'El lotus blau de Tintín, que el 1936 va ser descartada per ser massa sofisticada, ha assolit un preu rècord en el mercat de la subhasta de còmics. La il·lustració ha estat venuda aquest dijous a París per 3.175.400 euros a un col·leccionista privat. La xifra constitueix "un nou rècord mundial en totes les categories de còmic", segons la casa que ha fet la subhasta Artcurial.Més enllà de la xifra dels 3 milions, aquesta il·lustració en concret amaga una història al darrere. Hergé va fer-la amb la intenció que fos la portada del cinquè volum de la sèrie d'aventures de l'intrèpid protagonista, en lloc de la que segurament molta gent coneix, que mostra a Tintín i Milú guaitant des d'un gerro davant d'un drac xinès sobre un fons vermell. L'original era bastant més intricada, amb un fons més ric ple de signes, però el seu editor, Louis Casterman, li va demanar un disseny més senzill perquè la impressió que requeria la proposta de l'autor era massa cara per a fer-la.Com a conseqüència, aquest disseny de 34 centímetres per 34 centímetres va quedar oblidada, fins que Hergé la va regalar al fill de Casterman, Louis-Robert, que la va doblegar i guardar a un caixó. Després d'això no se'n va parlar més de la portada, a més, el fet que mai fos exposada ni posada a la venda va contribuir també a augmentar les expectatives de cara a la subhasta. El preu de sortir de la peça era de 2,2 milions, tot i que en només 4 minuts, es va tancar la venda per 2,6 milions, als que se li sumen les comissions i altres costos que han elevat el seu preu final fins als 3,1 milions.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor